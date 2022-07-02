Нежилое здание в центре Москвы продадут на аукционе
2 июля 202209:00
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого здания в Центральном административном округе столицы.
Объект площадью 32,3 квадратного метра находится в Тверском районе по адресу: улица Долгоруковская, дом 38, строение 4. Начальная цена – 2 696 000 рублей. Приём заявок продлится до 8 августа.
Все подробности на Инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов – Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru