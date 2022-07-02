Нежилое здание в центре Москвы продадут на аукционе

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого здания в Центральном административном округе столицы.

Объект площадью 32,3 квадратного метра находится в Тверском районе по адресу: улица Долгоруковская, дом 38, строение 4. Начальная цена – 2 696 000 рублей. Приём заявок продлится до 8 августа.

Все подробности на Инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов – Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Департамент По Конкурентной ПолитикеНедвижимость
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