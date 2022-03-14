Нежилое здание у метро «Солнцево» можно будет приобрести на онлайн-аукционе
О том, что продаёт и закупает Москва
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого здания в Солнцево. Одноэтажный объект свободного назначения, площадью немногим более 100 (100,4) квадратных метров находится на улице Наро-Фоминская, дом 21. До метро "Солнцево" 10 пешком минут.
Начальная цена – пять миллионов восемьдесят две тысячи рублей. Приём заявок до 7 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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