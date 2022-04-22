Нежилое здание на юге Москвы сдадут в аренду

Объявлен аукцион в электронной форме по аренде нежилого здания в Южном административном округе столицы.

Объект площадью 24,3 квадратного метра находится в Даниловском районе по адресу: 1-й Павелецкий проезд, соор.1/42, корпус 2, строение 1.

Функциональное назначение – свободное. Начальная цена годовой арендной платы составила 360 908 рублей. Срок аренды – 49 лет. Приём заявок до 20 мая.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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