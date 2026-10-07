Названы лидеры VI рейтинга качества управления закупочной деятельностью

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» и бизнес-клуб «Срединный путь» подвели итоги ежегодного рейтинга качества управления закупочной деятельностью. В рейтинг вошли закупочные подразделения компаний с годовым объемом закупок от 500 млн рублей.

В этом году оценка показала, что лидеры рейтинга рассматривают закупки не только как операционную функцию, но и как инструмент управления затратами, рисками и отношениями с поставщиками.

Методология рейтинга учитывает количественные и качественные характеристики закупочной системы. Оцениваются профессиональный уровень руководителя и команды, степень автоматизации и регламентации процессов, показатели эффективности и работа с поставщиками. Важной частью анализа остается мнение профессионального сообщества — участники рейтинга оценивают работу коллег из других компаний.

Топ-5 лучших компаний, осуществляющих закупки в рамках 223-ФЗ:

Карасева Татьяна, ПАО «Ростелеком»; Григорьева Екатерина, ПАО «Россети»; Николашин Владимир, ПАО «РусГидро»; Романов Алексей, ООО «Интер РАО-Центр Управления Закупками»; Хальфин Руслан, ПАО «Т Плюс».

Топ-5 лучших компаний, не подпадающих под действие закупочного законодательства:

Масчан Ксения, ООО «ВК»; Рукавишникова Юлиана, ООО «Т2 Мобайл»; Ермакова Анна, ПАО «Московская Биржа»; Сахно Дмитрий, ГК «Северсталь»; Ткаченко Александр, ГК «ФСК».

Победители в отдельных номинациях:

Запорожцева Елена, АО «Международный аэропорт Шереметьево»; Черняев Олег, ООО «УК Глобал Портс»; Чернова Евгения, Банк «ТРАСТ» (ПАО); Маринюк Игорь, Банк ВТБ (ПАО); Чекушин Владимир, АО «Почта России»; Бульший Максим, АК «АЛРОСА» (ПАО); Козлов Иван, ООО «Сибирская генерирующая компания»; Сунцова Наталья, ПАО «НЛМК»; Соколова Нина, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»; Калика Михаил, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»; Лысова Яна, АО «Россельхозбанк»; Аветисян Гагик, АО «НСПК».

Полные результаты VI рейтинга качества управления закупочной деятельностью опубликованы на сайте «Эксперт Бизнес-Решения».

