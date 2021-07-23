Назван простой способ стать миллионером

Отказ от спиртных напитков не только сохранит здоровье, но и поможет заметно улучшить финансовое благополучие, сообщает радио Sputnik со ссылкой на независимого финансового консультанта Александра Доржиева.

Нарколог озвучил безопасную для организма дозу алкоголя

По его словам, среднестатистический взрослый гражданин России тратит на алкоголь 2,5 тысячи рублей в месяц. Траты россиян на спиртное составляют 2,5 триллиона рублей в год.

Если 2,5 тысячи рублей вкладывать в акции на фондовом рынке ежемесячно под 10% годовых, то получится около 15-17 миллионов рублей за 40 лет.

Доржиева также напомнил, если отказаться от алкоголя, то к зрелому возрасту можно сохранить хорошую физическую форму.

Как сообщалось, безопасная для здоровья доза алкоголя существует, но она равна нулю. Об этом заявил главный нарколог Московской области Виталий Холдин. Так он прокомментировал сообщение о том, что 15% россиян верят в безвредные дозы спиртного.

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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