Назван ориентировочный курс рубля на конец года

Отечественная валюта сохраняет потенциал роста к доллару США до конца уходящего года. Такой прогноз дал заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин. Курс рубля в четверг продолжил укрепление относительно американской валюты.

К вечеру доллар опустился ниже 75 долларов. К 19 часам он торговался в районе 74 рублей, 40 копеек. Евро снизился до 90,56 рубля. 2020 год, судя по всему, будет закрыт в коридоре 73,50−74,50 рубля по доллару, прогнозирует специалист.

Рубль поддерживает положительная динамика котировок на внешних фондовых и сырьевых рынках. Дополнительную помощь может оказать возвращение больших игроков на рынок государственного долга. Однако пока значительных притоков на рынки облигаций не наблюдается, приводит «Свободной пресса» мнение финансиста.

При этом рубль практически не реагирует на внешние положительные сигналя. Сдерживающим фактором остаётся неопределенность с антироссийскими санкциями со стороны уходящей и новой администраций США. Негатива добавляет рост заболеваемости коронавирусом.

Эдуард Лушин советует наблюдать за общим настроением валют развивающихся стран, поскольку в нынешних условиях рубль будет повторять их динамику.

