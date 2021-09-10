Назван лидер в сегменте автокаско

В первом полугодии 2021 года пользователи стали почти в три раза чаще заявлять об убытках по каско через мобильное приложение. В настоящий момент такой тип связи предпочитают более 18% клиентов, сообщает компания «Ингосстрах».

По мнению представителей компании, цифровизация способствует развитию. За первые шесть месяцев 2021 года «Ингосстрах» сохранил лидирующие позиции в сегменте страхования автокаско.

«Мы полагаем, что каско в его традиционном виде рано или поздно перестанет существовать – будущее за гибридными продуктами. Мы продолжим поддерживать тренд на цифровизацию, оптимизируя функциональность мобильного приложения Ingomobile и расширяя его возможности. Все это поможет «Ингосстраху» остаться лидером в сегменте добровольного автострахования», – рассказал руководитель дирекции розничного бизнеса компании Виталий Княгиничев.

По словам Княгиничева, сборы компании по каско за полгода составили составили 16,7 миллиардов рублей, это на 26,5% больше, чем показатели за аналогичный период 2020 года. Общий объем выплат «Ингосстраха» по каско также увеличился на 16% и составил 9 миллиардов рублей.

По данным представителя компании, самым успешным продуктом «Ингосстраха» стал конструктор «Экспресс КАСКО», который позволяет автомобилисту самостоятельно настроить защиту, выбирая из наиболее значимых для него рисков. Так, например, пользователи могут выбрать опцию «Гарантия мобильности», которая включает в себя бесплатную транспортировку с места аварии на такси или каршеринге.

