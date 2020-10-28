Сергунина анонсировала новую программу для молодых предпринимателей
В Москве с 29 октября начинается цикл практикумов «Бизнес-старт» для молодых людей, интересующихся предпринимательством. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Курс включает в себя три интенсивных занятия, которые пройдут в режиме онлайн. Заммэра отметила, что программа рассчитана на начальный уровень. Полученные знания помогут разобраться с такими темами, как регистрация бизнеса, особенности различных налоговых режимов и возможности получения финансовой поддержки в Москве.
Руководитель столичного отдела предпринимательства Алексей Фурсин отметил, что участники практикумов узнают, как сделать первые шаги на пути к созданию успешного бизнеса. Он добавил, что на курсе расскажут, какие тонкости нужно будет учесть при открытии своего дела.
Для участия в курсе нужна предварительная регистрация, занятия проводятся бесплатно.
Узнать о действующих в столице мерах поддержки предпринимательства и задать вопросы, посвященные ведению бизнеса, можно на сайте организации «Малый бизнес Москвы», которая разработала курсы.
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