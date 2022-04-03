На западе столицы можно приобрести через аукцион машино-место
3 апреля 202212:00
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже машино-места в многоуровневом паркинге в Западном административном округе столицы.
Объект площадью 14,5 кв. м. находится в районе Кунцево по адресу: улица Бобруйская, дом 11. Начальная цена – 194 тысяч 500 рублей.
Приём заявок до 20 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru