На западе столицы можно приобрести через аукцион машино-место

О том, что продаёт и закупает Москва.

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже машино-места в многоуровневом паркинге в Западном административном округе столицы.

Объект площадью 14,5 кв. м. находится в районе Кунцево по адресу: улица Бобруйская, дом 11. Начальная цена – 194 тысяч 500 рублей.

Приём заявок до 20 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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Фото: investmoscow.ru
ТЕГИ:Департамент По Конкурентной Политике
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