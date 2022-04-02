На западе Москвы можно приобрести место для елочного базара

Объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в двух сезонных нестационарных торговых объектах, предназначенных для размещения елочных базаров, в Западном административном округе Москвы.



Объекты площадью 30 кв. м. находятся в районе Крылатское и Ново-Переделкино. Начальная цена аукциона составляет 150 тысяч рублей. Срок договора – 5 лет. Сезон продаж длится с 20 по 31 декабря.

Приём заявок до 15 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

