На западе Москвы можно приобрести место для елочного базара

О том, что продаёт и закупает Москва.

Объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в двух сезонных нестационарных торговых объектах, предназначенных для размещения елочных базаров, в Западном административном округе Москвы.

Объекты площадью 30 кв. м. находятся в районе Крылатское и Ново-Переделкино. Начальная цена аукциона составляет 150 тысяч рублей. Срок договора – 5 лет. Сезон продаж длится с 20 по 31 декабря.

Приём заявок до 15 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Департамент По Конкурентной Политике
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