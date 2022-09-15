На востоке Москвы продают 77 парковочных мест

В Москве выставлены на продажу 77 парковочных мест в Восточном административном округе. Заявки на приобретение уже идут и завершатся в период с 22 по 29 сентября.

«46 лотов предлагается в Вешняках, 16 – в Гольянове, 10 – в Богородском, еще пять – в Метрогородке. Площадь парковочных мест варьируется от 11 до 25,8 квадратного метра», — сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Предлагаемые машино-места расположены на многоуровневых наземных стоянках, а также на подземных парковках. Все паркинги расположены в жилых и промышленных кварталах недалеко от магистральных улиц округа.

Принять участие в торгах можно онлайн на площадке «Росэлторг». Для подписания документов на всех этапах аукционов потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись, которая является полноценным аналогом личной подписи человека.

