На востоке Москвы продадут 25 машино-мест
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже 25 машино-мест в подземном паркинге в Восточном административном округе столицы.
Объекты площадью 13,3 кв. м. находятся в районе Метрогородок по адресу: Открытое шоссе, д. 26, корп. 6. Начальная цена за квадратный метр – 80 тысяч 218 рублей.
Приём заявок до 1 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 660 / сут.
Умерли
368 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 229 / сут.
- Кадыров призвал «забрать Киев»
- «Роскомос» перенесёт крупнейший архив видео о российской космонавтике на Rutube
- Польша решила отказаться от импорта угля из России
- В Татарстане в ДТП погибли шесть человек
- Ирландия объявила о высылке четверых российских дипломатов
- Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата
- Нидерланды объявили персонами нон грата 17 российских дипломатов
- ЛДПР предложила прекратить транзит газа в ЕС через Украину
- Курс доллара опустился ниже 83 рублей первый раз с 25 февраля
- СМИ: США хотят направить на Украину бывших афганских военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru