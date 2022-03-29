На востоке Москвы продадут 25 машино-мест

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже 25 машино-мест в подземном паркинге в Восточном административном округе столицы.

Объекты площадью 13,3 кв. м. находятся в районе Метрогородок по адресу: Открытое шоссе, д. 26, корп. 6. Начальная цена за квадратный метр – 80 тысяч 218 рублей.

Приём заявок до 1 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

