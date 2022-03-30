На юго-западе Москвы продадут 13 парковочных мест
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже 13 машино-мест в многоуровневом паркинге в Юго-Западном административном округе столицы.
Объекты площадью от 15,3 до 16,5 кв. м. находятся в районе Ясенево по адресу Голубинская улица, дом 21А. Начальная цена составляет 18 тысяч 626 рублей за кв. м.
Приём заявок до 8 и 14 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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