На юго-западе Москвы продадут 13 парковочных мест

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже 13 машино-мест в многоуровневом паркинге в Юго-Западном административном округе столицы.

Объекты площадью от 15,3 до 16,5 кв. м. находятся в районе Ясенево по адресу Голубинская улица, дом 21А. Начальная цена составляет 18 тысяч 626 рублей за кв. м.

Приём заявок до 8 и 14 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

