На юго-востоке столицы через торги сдают крупное административное помещение
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион в электронной форме по аренде нежилого здания в Юго-восточном административном округе столицы.
Объект площадью 682,5 кв. м. находится в Нижегородском районе по адресу проезд Перовский, дом 2А, строение 1. Функциональное назначение – административное. Начальная цена годовой арендной платы составила 4 млн 967 тысяч 426 рубля. Срок аренды – 5 лет. Приём заявок до 6 июня.
Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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