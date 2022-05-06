На юго-востоке столицы через торги сдают крупное административное помещение

Объявлен аукцион в электронной форме по аренде нежилого здания в Юго-восточном административном округе столицы.

Объект площадью 682,5 кв. м. находится в Нижегородском районе по адресу проезд Перовский, дом 2А, строение 1. Функциональное назначение – административное. Начальная цена годовой арендной платы составила 4 млн 967 тысяч 426 рубля. Срок аренды – 5 лет. Приём заявок до 6 июня.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

