На юго-востоке Москвы на торги выставлены 222 машино-места

На юго-востоке столицы на продажу выставлены 222 машино-места на наземных и подземных парковках. Открытые аукционы и торги без объявления цены пройдут в сентябре. Заявочные кампании по лотам завершатся в период с 29 августа по 19 сентября. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, машино-места традиционно пользуются спросом на городских торгах: за первые шесть месяцев 2022-го реализовано более 2,7 тысячи объектов на наземных и подземных паркингах.

«Сейчас 100 машино-мест выставлены в Выхине-Жулебине, 99 в Люблине, 23 в Рязанском районе», – отметил глава департамента.

Он также добавил, что автовладельцы могут подобрать объект в зависимости от габаритов транспортного средства – площадь лотов варьируется от 10 до 22,2 квадратного метра.

В Выхине-Жулебине предлагаются лоты, расположенные на наземных многоуровневых парковках. На Привольной улице можно выбрать из 85 мест площадью от 12,9 до 22,2 квадратного метра, а в Сормовском проезде – из 15 лотов, площадь которых варьируется от 14,7 до 19,7 квадратного метра.

На Совхозной улице можно приобрести места в подземном паркинге – там представлено 99 лотов, средняя площадь которых составляет 14,5 квадратного метра. На улице Васильцовский стан на наземном паркинге представлены 23 парковочных места площадью от 10 до 14,8 квадратного метра.

Информация по всем предлагаемым объектам опубликована на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Там же можно ознакомиться с лотовой документацией, узнать обо всем столичном имуществе, выставленном на торги, записаться на осмотр.

