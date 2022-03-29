На юге столицы можно будет приобрести парковочное место через аукцион

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже машино-места в многоуровневом паркинге в Южном административном округе столицы.

Объект площадью 15,6 кв. м. находится в районе Орехово-Борисово Северное по адресу: Каширское шоссе, дом 94. Начальная цена за квадратный метр – 18 тысяч 538 рублей.

Приём заявок до 1 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

