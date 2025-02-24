На «СПБ Бирже» произошел сбой в работе средств проведения торгов

Технический сбой в работе средств проведения торгов возник на «СПБ Бирже». Об этом говорится в сообщении площадки.

«ПАО “СПБ” сообщает о приостановке в 07:00 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются», - сообщила биржа.

Позже стало известно, что организованные торги ценными бумагами на площадке возобновят в 09:30 мск. Биржа подчеркнула, что участники торгов могут отозвать заявки, поданные ранее.

Ранее Московская биржа приостанавливала торги на фондовом рынке на фоне проблем с трансляцией данных, напоминает Ura.ru.

