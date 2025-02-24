На «СПБ Бирже» произошел сбой в работе средств проведения торгов
Технический сбой в работе средств проведения торгов возник на «СПБ Бирже». Об этом говорится в сообщении площадки.
«ПАО “СПБ” сообщает о приостановке в 07:00 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются», - сообщила биржа.
Позже стало известно, что организованные торги ценными бумагами на площадке возобновят в 09:30 мск. Биржа подчеркнула, что участники торгов могут отозвать заявки, поданные ранее.
Ранее Московская биржа приостанавливала торги на фондовом рынке на фоне проблем с трансляцией данных, напоминает Ura.ru.
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