На северо-западе Москвы выставили на торги 315 машино-мест
Город выставил на торги более 300 машино-мест на северо-западе Москвы. Заявочные кампании уже идут, а торги состоятся в конце апреля и в мае.
Машино-места пользуются высоким спросом у жителей столицы, и город регулярно выставляет на торги парковочные места во всех районах Москвы.
«Сейчас на торгах предлагается 315 лотов на северо-западе города. Окончание приема заявок по выставленным парковочным местам завершится в период с 20 апреля по 20 мая, торги также пройдут в эти месяцы. Больше всего объектов предлагается в Митине – там выставлено 112 парковочных мест на многоуровневых наземных паркингах», – рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Щербаков.
Еще 75 лотов представлено в Куркине, девять из них расположены на подземной парковке. В Строгине на торги выставлено 67 мест на наземных парковках, а в Северном Тушине – 61 на подземном паркинге. Площадь объектов составляет от 10,8 «квадратов» в Митине в Волоцком переулке до 24,5 квадратного метра в Северном Тушине на улице Вилиса Лациса.
Среди предлагаемых лотов 66 будут реализованы на открытом аукционе, 147 посредством публичного предложения, а еще 102 без объявления цены. Это значит, что торги по первому типу объектов пойдут на повышение начальной стоимости, по второму – на понижение, а по третьему – участники сами предложат цену за интересующий лот.
Приобретение собственного машино-места — выгодная инвестиция для проживающих и работающих в Северо-Западном округе столицы, заявляют столичные власти. Здесь достаточно плотная жилая застройка, много пересадочных узлов, а также большой поток жителей Подмосковья, паркующих свои автомобили возле шоссе и проезжих улиц.
На столичном Инвестиционном портале ежедневно обновляется база реализуемых на городских торгах объектов имущества: квартир, машино-мест, земельных участков и нежилых помещений различного назначения, нестационарных торговых объектов. Выбрать подходящий объект, узнать о предложениях в других районах, ознакомиться с документацией и правилами проведения торгов можно в разделе «Имущество от города».
В рамках работы по повышению устойчивости экономики города правительство Москвы усилило поддержку бизнес-сообщества и запустило комплекс антикризисных мер. Для предпринимателей ввели программы льготного кредитования и программы по локализации производств на территории города на выгодных условиях. Кроме того, увеличили финансовую и производственную поддержку бизнеса, ориентированного на импортозамещение. Вся информация об антикризисных мерах поддержки бизнеса находится на сайте Центра поддержки экономики Москвы.
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