На северо-западе Москвы продадут 38 машино-мест
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже 38 машино-мест в многоуровневом паркинге в Северо-Западном административном округе столицы.
Объекты площадью от 15,8 до 18,7 кв. м. находятся в районе Куркино по адресу Новокуркинское шоссе, дом 18. Начальная цена за кв. м. составляет от 18 тысяч 297 рублей.
Приём заявок до 15 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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