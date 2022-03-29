На северо-востоке Москвы продадут 10 машино-мест
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже 10 машино-мест в многоуровневом паркинге в Северо-Восточном административном округе столицы.
Объекты площадью от 16 до 20 кв. м. находятся в районе Бибирево по адресу: улица Корнейчука, дом 31. Начальная цена за квадратный метр стартует от 17 тысяч 644 рублей.
Приём заявок до 1 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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