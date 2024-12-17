На «Госуслугах» появилась опция «Начните бизнес онлайн»
Новую жизненную ситуацию «Начните бизнес онлайн» запустили на портале госуслуг. Об этом рассказал вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Как отметил зампред правительства, благодаря этой опции все услуги для регистрации бизнеса были собраны в одном месте.
«Разом можно выбрать систему налогообложения, зарегистрировать бизнес и создать аккаунт на портале "Госуслуги"», — подчеркнул Григоренко.
С помощью услуги можно получить лицензию и разрешение, зарегистрировать кассу или товарный знак, а также выбрать меру поддержки.
Ранее на «Госуслугах» в Подмосковье появилась возможность записаться на телемедицинскую консультацию, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru