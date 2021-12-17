На фондовом рынке России впервые появилась первая отечественная компания информационной безопасности

«Группа Позитив» вышла на российскую биржу – это первая российская компания на публичном рынке, которая занимается кибербезопасностью. К началу торгов в свободном обращении оказалось порядка 10,89% акций, которые принадлежат сотрудникам компании и её партнерам. В рамках приобретения публичного статуса «Группа Позитив» планирует размещать на Московской бирже обыкновенные акции, которые инвесторы могут покупать и продавать без ограничений.

Как сообщил председатель совета директоров ПАО «Группа Позитив» Юрий Максимов, цель выхода на публичный рынок акций в создании прозрачного инвестиционного профиля и привлечения широкого круга лиц в состав акционеров.

«Публичное обращение акций поможет укреплению репутации компании, усилению ее привлекательности для наших клиентов, коллег и партнеров, а также позволит в дальнейшем внедрить эффективную программу долгосрочной мотивации персонала», сказал Юрий Максимов.

«Группа Позитив» является одним из ведущих отечественных специалистов в сфере информационной безопасности и предотвращения киберугроз. За 20 лет работы на этом рынке специалисты компании разработали широкий спектр инновационных программных продуктов и услуг для IT-безопасности. Эти сервисы обнаруживают, проверяют и предотвращают реальные киберриски, связанные с корпоративной IT-инфраструктурой. Среди основных покупателей продуктов и услуг Группы государственные учреждения, предприятия ТЭК, сфер финансов, инфраструктуры и транспорта России, стран ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы.

По оценкам экспертов, среднегодовой темп роста продаж продуктов ПАО «Группа Позитив» за последние три года превысил 40%. Выручка компании за прошлый год составила более 5,5 млрд рублей.

