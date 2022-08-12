На аукционы выставлены четыре помещения в центре Москвы
Четыре помещения в центре Москвы будут реализованы на открытых аукционах. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, лоты общей площадью более 500 квадратных метров представлены в районах Красносельский, Басманный, Мещанский и Арбат.
Он также подчеркнул, что заявочные кампании по объектам уже идут и завершатся в период с 18 по 25 августа, а сами торги пройдут в электронной форме в конце августа.
«Свободное назначение лотов открывает широкие возможности по их использованию: такие объекты подойдут как под открытие офисов, так и под коммерческие цели – магазины, ателье, школы иностранных языков, ремонтные мастерские», – отметил глава департамента.
Одно помещение площадью 141,5 квадратного метра располагается на втором этаже трехэтажного нежилого здания на Сретенке и имеет панорамное остекление. На Арбате на аукцион выставлен объект с отдельным входом площадью 193,8 квадратного метра в подвальном этаже трехэтажного здания 1856 года постройки.
На Старой Басманной улице расположено помещение в 67,1 «квадрата» в подвальном этаже жилого дома постройки 1908 года. Лот состоит из трех помещений и холла. Еще один объект площадью 100 квадратных метров предлагается на проспекте Мира. Он расположен в подвальном этаже жилого дома 1913 года постройки и имеет отдельный вход, что позволяет обеспечить посетителям свободный доступ.
Торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг».
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