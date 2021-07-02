МТПП: Во всех принятых в Москве антикризисных мерах поддержки учтены предложения бизнеса

Предложения, которые поступали от предпринимательского сообщества, нашли отражение во всех пяти антикризисных пакетах мер государственной поддержки правительства Москвы. Об этом в ходе дискуссии «Инфраструктурное развитие городов» в рамках Московского урбанистического форума сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

Платонов рассказал участникам дискуссии об основных проектах, которые призваны помогать предпринимателям столицы: в частности, о библиотеке готовых юридических решений «Документы в порядке», об онлайн-платформе «Бизнес-маркет», с помощью которой можно найти надежного партнера, поставщика или инвестора.

В свою очередь, начальник управления поддержки и развития предпринимательства департамента предпринимательства и инновационного развития Александр Дерюгин сообщил, что даже в непростой 2020 год число предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) в столице увеличилось.

По его словам, сейчас каждый третий работник занят в этой сфере, а это более 3,5 миллионов человек, если учитывать самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

А заместитель генерального директора АНО «Дирекция Московского транспортного узла» Петр Красиков представил ряд проектов по развитию инфраструктуры Московского транспортного узла на условиях государственно-частного партнерства: проекты по созданию комплексов фотовидеофиксации, строительство путепроводов, а также пешеходных переходов.

