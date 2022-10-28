МСП Банк выделил более 2,5 млрд рублей для поддержки предпринимателей Северного Кавказа

Предприниматели Северо-Кавказского федерального округа в 2022 году получили в МСП Банке финансовую поддержку по госпрограмме на сумму 2,585 млрд рублей. Благодаря мерам Минэкономразвития России и Корпорации МСП получение заемных средств для бизнеса в регионе станет более доступным.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, для развития бизнеса на Северном Кавказе предпринимателям не хватает доступных банковских программ.

«Мы здесь запускаем большую программу вместе с Корпорацией МСП. По факту федеральный бюджет будет брать на себя часть рисков финансирования проектов на Северном Кавказе. То есть если у банка какой-то кредит по каким-то причинам будет невозвратным, то мы по определенному пулу кредитов часть убытка - будем брать на себя», — пояснил министр.

Минэкономразвития России в мае текущего года увеличило капитал МСП Банка на 1,1 млрд рублей для развития предпринимательства Северного Кавказа.

«В этом году финансовую поддержку от МСП Банка получили порядка 100 малых и средних предприятий региона», — отметил председатель Правления МСП Банка Петр Засельский.

Он также рассказал, что в рамках госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа с 2022 по 2025 год бизнесу будет предоставлено 13,9 млрд рублей – поддержку смогут получить не менее 750 заемщиков.

