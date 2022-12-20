МСП Банк предоставил финансирование «НефтеХимПроекту»
МСП Банк открыл кредитную линию группе «НефтеХимПроект» — инжиниринговой корпорации, оказывающей услуги в нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Стороны заключили сделку, применив механизм «зонтичного» поручительства.
Кредитная линия на сумму 500 млн рублей была предоставлена компании 18 ноября. «Зонтичное» поручительство Корпорации МСП дало клиенту возможность привлечь средства на улучшенных условиях.
По словам председателя правления МСП Банка Петра Засельского, механизм "зонтичного" поручительства — одна из мер государственной поддержки, запущенная в сентябре 2021 года и предусмотренная нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». Он назвал «НефтеХимПроект» надежным партнером в нескольких наиболее важных для России отраслях.
ООО «НПО “НефтеХимПроект”» было создано в Ставрополе в 2014 году для комплексного проектирования и разработки технической документации. За восемь лет корпорация значительно развила свой бизнес и сегодня занимается проектированием и строительством «под ключ» для корпораций нефтегазового комплекса на территории России, СНГ и ближнего зарубежья. Кредит от МСП Банка фирма потратит на пополнение оборотных средств для исполнения заключенных контрактов с рядом крупнейших игроков нефтяного и газового рынка.
«Зонтичное» поручительство Корпорации МСП предусматривает получение бизнесменами займа даже при отсутствии залога. Корпорация дает банку гарантию того, что кредитные обязательства заемщика будут исполнены. Поручительство покрывает до половины суммы кредита, его размер может достигать 1 млрд рублей на одного заемщика, а срок кредита может доходить до 180 месяцев. При этом поручительство оформляется в банке вместе с кредитом, следовательно, заемщику не нужно являться непосредственно в Корпорацию МСП. Займ можно получить на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, рефинансирование кредита или развитие бизнеса.
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