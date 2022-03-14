Москвичи смогут приобрести на торгах нежилое помещение на Цветном бульваре
О том, что продаёт и закупает Москва
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого здания с земельным участком в Центральном административном округе столицы.
Объект свободного назначения, площадью 37 квадратных метров с участком площадью 49 квадратных метров находится в Тверском районе по адресу: Цветной бульвар, дом 25, строение 8, в пяти минутах ходьбы от одноимённой станции метро.
Начальная цена единого лота – десять миллионов двести семьдесят три тысячи рублей. Приём заявок до 7 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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