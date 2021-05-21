Москвичей пригласили на занятия для начинающих предпринимателей

Занятия образовательного проекта «Бизнес-уик-энд» начнутся 24 мая, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Для участия в проекте приглашаются москвичи от 17 до 30 лет. Участникам предлагаются два курса на выбор: для тех, кто только планирует открыть собственное дело, и для действующих бизнесменов. Учащиеся смогут сформировать модель своего бизнеса или получить советы по улучшению уже существующего предприятия.

До конца 2021 года планируется обучить несколько потоков предпринимателей. По окончании проектов лучшие команды смогут презентовать свои идеи инвесторам. Для подачи заявки нужно зарегистрироваться на портале Business update.

