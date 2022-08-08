Москвичам предложили свыше 200 машино-мест

На городские торги выставлено 219 машино-мест на северо-западе Москвы. Об этом рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Автовладельцы могут приобрести машино-места в Москве напрямую у города. В настоящее время в СЗАО на торги выставлено более 200 парковочных мест, расположенных на наземных и подземных паркингах. Аукционы пройдут в августе и сентябре онлайн, принять в них участие могут все желающие», – сообщил Иван Щербаков, добавив, что заявочные кампании по объектам завершатся в период с 15 по 31 августа.

Все машино-места в Митине располагаются на наземных парковках: 67 - в Волоцком переулке, 16 - на Дубравной улице. Их площадь варьируется от 11,7 кв. м. до 19,8 кв. м.

Объекты в Строгине и Куркине также размещены на наземных паркингах. 40 лотов площадью от 13,5 кв. м до 17,9 кв. м выставлено на улице Маршала Прошлякова. На Куркинском шоссе предлагается 25 машино-мест, на Новокуркинском – 13, на Юровской улице – 2. Их площадь - от 14,5 кв. м. до 37,1 кв. м.

В Щукине есть возможность приобрести 37 машино-мест площадью от 10 до 15,7 кв. м. в подземном паркинге на Авиационной улице, а также один гаражный бокс площадью 17,4 кв. м. на улице Гамалеи.

В Хорошево-Мневниках автовладельцев ждут 15 объектов на подземных паркингах. На улице Генерала Глаголева представлено 14 лотов площадью от 14,3 кв. м. до 17,6 кв. м., еще четыре машино-места площадью от 18 кв. м. до 35,7 кв. м. расположены на Карамышевской набережной.

Участники торгов могут выбрать подходящие объекты в зависимости от габаритов своего транспортного средства.

Объекты будут реализованы на трех видах торгов: открытых аукционах, посредством публичного предложения, без объявления цены. Для участия потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на торговой площадке.

