Москвичам предложили приобрести 82 парковочных места в центре города
Город продаст 82 парковочных места в центре столицы – в районах Таганский и Замоскворечье. Все они расположены на подземных стоянках.
Парковочные места будут реализованы на аукционах на повышение начальной цены и через публичное предложение с понижением стоимости, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Автовладельцы смогут подобрать подходящий вариант с учетом габаритов своего транспортного средства – площадь парковочных мест от 10,5 до 26 квадратных метров.
Прием заявок завершится в период с 16 по 31 марта. Торги пройдут в марте–апреле на электронной площадке «Росэлторг».
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