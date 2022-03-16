Москва выставила на торги здание под бизнес-центр возле метро «Первомайская»
Москва предлагает к продаже трёхэтажное нежилое здание 1950 года постройки на востоке города. Объект расположен в шаговой доступности от станции метро «Первомайская» по адресу 9-ая Парковая улица, дом 29. Площадь лота 1,8 тысячи квадратных метра, начальная цена — 116,7 миллиона рублей.
Приспособление нежилых зданий под собственные цели дает инвесторам возможность для ведения бизнеса в районах с исторической застройкой, где возведение новых объектов ограничено. Это отметил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Щербаков.
«Выставленный лот может привлечь инвесторов выгодными конструктивными характеристиками и транспортной доступностью. Здание возведено в 50-е годы двадцатого века с характерными элементами той эпохи – лепниной, высокими потолками, арочными оконными проемами, – которые можно отреставрировать», - рассказал глава департамента.
По словам Ивана Щербакова, реализация отдельно стоящих зданий дает возможность городу развивать инфраструктуру районов за счет появления новых торговых, досуговых, образовательных, медицинских и других объектов. В 2021 году Москва реализовала на торгах 77 подобных строений с уровнем конкуренции четыре участника на лот.
Объект на 9-ой Парковой имеет кабинетную планировку, ранее в нем размещался Образовательный комплекс дизайна и технологий. Здание построено из кирпича, подключено к центральным коммуникациям, высота потолков 2,95 - 3,75 метра.
Подать заявку на участие в торгах можно до 28 марта, аукцион состоится 1 апреля. Принять участие могут любые юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, а также представители регионов.
Узнать больше о выставленных на городские торги объектах, ознакомиться с лотовой документацией и правилах проведения аукционов можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города».
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
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