Москва выставила на торги здание катка в парке «Фили»

Московские власти выставили на торги нежилое строение спортивного назначения. Победитель аукциона сможет использовать его для обустройства крытого катка. Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, помещение площадью порядка 412 «квадратов» находится в парке «Фили» на Большой Филевской улице. Договор аренды с победителем торгов заключат на три года, а заявки принимаются до 8 апреля. Здание оборудовано залом площадью 334,8 кв.м.

Онлайн-аукцион состоится 11 апреля, на нем определится размер годовой арендной платы. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Департамент По Конкурентной Политике

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