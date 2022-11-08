Москва выставила на торги участок под офисный центр и спорткомплекс в Роговском
Москва выставила на торги по аренде земельный участок в Новой Москве в центральной части поселения Роговского под строительство офисного объекта и физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Предприниматель сможет построить на указанной территории офисное здание и спортивный комплекс общей площадью до 5,3 тысячи квадратных метров», - отметил он.
Допустимая площадь административно-офисного составляет 3,4 тысячи квадратных метров, а физкультурно-оздоровительного комплекса – 1,9 тысячи квадратных метров.
Отмечается, что подать заявки на участие юридические и физические лица, включая ИП, смогут до 25 ноября.
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