Москва выставила на торги участок под офисный центр и спорткомплекс в Роговском

Москва выставила на торги по аренде земельный участок в Новой Москве в центральной части поселения Роговского под строительство офисного объекта и физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Предприниматель сможет построить на указанной территории офисное здание и спортивный комплекс общей площадью до 5,3 тысячи квадратных метров», - отметил он.

Допустимая площадь административно-офисного составляет 3,4 тысячи квадратных метров, а физкультурно-оздоровительного комплекса – 1,9 тысячи квадратных метров.

Отмечается, что подать заявки на участие юридические и физические лица, включая ИП, смогут до 25 ноября.

