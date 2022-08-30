Москва выставила на торги участок под кафе в Зеленограде
Москва выставила на торги по аренде земельный участок в Зеленограде под строительство кафе, ресторана или столовой. Прием заявок продлится до 23 сентября, аукцион пройдет в электронной форме на торговой площадке «Росэлторг» 27 сентября.
«Договор с победителями торгов будет заключен на 2,5 года, в течение этого срока необходимо возвести капитальное здание, подключить его к коммуникациям и ввести в эксплуатацию», – заявил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Земельный участок расположен в жилом микрорайоне на улице Летчицы Тарасовой недалеко от парковой зоны. На нем можно возвести двухэтажное здание под кафе, ресторан или другой пункт общественного питания. Местоположение участка стало преимуществом – посетителями заведения будут как жители района, так и гуляющие по парку горожане.
Узнать подробнее об условиях аренды, ознакомиться с документацией и инвестиционной оценкой лота можно в разделе «Имущество от города» на столичном Инвестиционном портале. Там же представлена информация о других трех тысячах объектах городской собственности, выставленных на аукционы.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
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