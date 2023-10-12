Москва выставила на торги санаторий им. Артёма Сергеева

Москва выставила на торги один из старейших в России санаториев - имени Артема Сергеева в Химках. Уникальность лота отметил глава Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.

«Инвестор сможет стать собственником всего движимого и недвижимого имущества комплекса разом. Оно реализуется единым лотом. В него входят 22 нежилых здания различного функционального назначения: спальные корпуса, хозяйственно-административные постройки, объекты инфраструктуры. Санаторий не имеет охранного статуса, что, практически, развязывает руки инвестору в вопросе выбора концепции развития территории», - рассказал Щербаков.

Санаторий расположен в 30 минутах от МКАД по Ленинградскому шоссе на территории почти в 90 гектаров. Стартовая цена лота сформирована на основе независимой оценки его рыночной стоимости. Заявки по данному лоту принимаются до 19 октября. Аукцион назначен на 30 октября в онлайн-формате на электронной площадке «Росэлторг».

Изучить документацию, записаться на осмотр санатория, узнать о правилах проведения торгов и задать вопросы можно на Инвестиционном портале Москвы. Этот ресурс выступает витриной объектов, которые российская столица выставляет на торги, в рамках развития предпринимательства. В разделе «Имущество от города» можно найти все необходимые данные по лотам.

