Москва выставила на торги санаторий им. Артёма Сергеева
Москва выставила на торги один из старейших в России санаториев - имени Артема Сергеева в Химках. Уникальность лота отметил глава Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.
«Инвестор сможет стать собственником всего движимого и недвижимого имущества комплекса разом. Оно реализуется единым лотом. В него входят 22 нежилых здания различного функционального назначения: спальные корпуса, хозяйственно-административные постройки, объекты инфраструктуры. Санаторий не имеет охранного статуса, что, практически, развязывает руки инвестору в вопросе выбора концепции развития территории», - рассказал Щербаков.
Санаторий расположен в 30 минутах от МКАД по Ленинградскому шоссе на территории почти в 90 гектаров. Стартовая цена лота сформирована на основе независимой оценки его рыночной стоимости. Заявки по данному лоту принимаются до 19 октября. Аукцион назначен на 30 октября в онлайн-формате на электронной площадке «Росэлторг».
Изучить документацию, записаться на осмотр санатория, узнать о правилах проведения торгов и задать вопросы можно на Инвестиционном портале Москвы. Этот ресурс выступает витриной объектов, которые российская столица выставляет на торги, в рамках развития предпринимательства. В разделе «Имущество от города» можно найти все необходимые данные по лотам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Столтенберг предостерег Иран и «Хезболлу» от вмешательства в конфликт
- Армия обороны Израиля сбросила на сектор Газа более 6 тысяч бомб
- В Госдуме призвали проверить уехавших из РФ звезд на предмет финансирования ВСУ
- Арбенина получила главную роль в сериале Гай Германики «Обоюдное согласие»
- Три человека пострадали в Саранске при падении столба на остановку
- Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Невзорова на 40 тысяч рублей
- Иракская авиакомпания Fly Baghdad стала летать во «Внуково»
- Путин и Алиев проводят переговоры в Бишкеке
- Минцифры: На Госуслугах женятся в 6 раз чаще, чем разводятся
- Россиянина арестовали за изнасилование и убийство сестры в Уфе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru