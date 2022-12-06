Москва выставила на торги помещение в историческом здании в районе Арбат

Москва выставила на торги помещение площадью 256 «квадратов» в центре Москвы. Заявки принимаются до 12 декабря, а 21 декабря лот будет реализован через открытый конкурс, сообщил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков.

Помещение расположено в памятнике архитектуры «Доходный дом, 1897 г., архитектор А.Ф. Мейснер» в доме 3, строение 7 в Романовом переулке. Здание использовалось до 1917 года как доходный дом, а после оно было приспособлено для проживания высших государственных деятелей, военачальников и ученых.

Как уточнил Щербаков, будущий собственник будет должен в течение 5 лет отреставрировать памятник архитектуры и приспособить его к использованию в современных условиях. Купить его могут как юридические, так и физические лица.

Перечень и виды реставрационных работ нужно будет согласовать с экспертами Мосгорнаследия.

Открытый конкурс пройдет на торговой площадке «Росэлторг», для участия нужна регистрация на электронной площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

