Москва выставила на торги по аренде земельный участок близ аэропорта Внуково

Московское правительство выставило на городские торги по аренде земельный участок промышленного назначения, находящийся поблизости от аэропорта Внуково (ЗАО). Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, площадь земельного участка — свыше 11 тысяч «квадратов». Его можно будет использовать под строительство промышленного объекта. Аукцион состоится 28 марта, с его победителем будет заключен договор сроком на семь лет и четыре месяца. В ходе торгов определится и размер арендной платы, добавил Пуртов.

Участок находится между Советской улицей и Внуковским шоссе. Суммарная площадь построенных на нем производственных зданий может достигать 16,8 тысячи «квадратов». Арендатор должен будет закончить работы нулевого цикла (устройство котлована и фундамента, возведение стен и перекрытий подземной части объекта) за 27 месяцев после получения разрешения на строительство. По окончании строительства арендатор сможет оформить объект в собственность, а после этого станет обладателем исключительного права на приобретение участка.

Заявки на участие в онлайн-аукционе принимаются до 22 марта. Потенциальным арендаторам следует зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

