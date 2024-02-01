Москва выставила на торги по аренде помещение под спортцентр
Помещение спортивного назначения на первом этаже жилого дома в районе Хорошево-Мневники выставили на городские торги, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Здание расположено в жилом квартале на улице Берзарина. По словам Пуртова, площадь помещения составляет около 600 квадратных метров. Победитель аукциона сможет взять его в аренду на 25 лет, открыв в нем, например, тренажерный зал или фитнес-клуб. Помещение включает в себя три спортзала, бассейн, душевые и раздевалки и другие помещения.
Торги пройдут 14 февраля. Размер годовой арендной платы за помещение определится в ходе аукциона. Заявку на участие в нем можно подать до 12 февраля. Для этого понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru