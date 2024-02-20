Москва выставила на торги одноэтажное здание недалеко от Донского монастыря

В Москве на городские торги выставили здание площадью 14,8 квадратных метров недалеко от Донского монастыря. Об этом сообщили в столичном департаменте по конкурентной политике.

Свободное назначение объекта открывает широкие возможности для ведения бизнеса. Стоимость здания 1960 года постройки определится по результату торгов, которые намечены на 12 марта.

Заявку можно подать до 28 февраля. Для дальнейшего участия в торгах потребуется регистрация на электронной площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Подробная информация об объектах, выставленных на торги в столице, доступна на инвестиционном портале Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуются все данные о лотах, включая фотографии, документацию, а также условия и форму реализации. Участие в торгах возможно в онлайн-режиме.

