Москва выставила на торги два земельных участка под торговые и бытовые объекты

Москва выставила на торги два земельных участка площадью 52 и 110 соток под строительство объектов торгового и бытового назначения, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Реализация подобных объектов позволяет предпринимателям воплотить крупные коммерческие проекты, а также способствует развитию торгово-бытовой инфраструктуры города», - рассказал он.

Сейчас на торги выставлен земельный участок под строительство торгового центра в Южном Бутове, а также участок для строительства гаражного комплекса с коммерческими помещениями в Новогирееве, отметил Щербаков. По его словам, помимо парковки и хранения автомобилей, часть площади здания может использоваться под офисы, магазины, химчистки, медицинские центры, фитнес-клубы.

Сообщается, что торги по аренде пройдут 1 ноября в форме аукциона на электронной площадке «Росэлторг», подать заявки на участие инвесторы и предприниматели могут до 28 октября.

