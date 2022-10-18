Москва выставила на торги два земельных участка под торговые и бытовые объекты
Москва выставила на торги два земельных участка площадью 52 и 110 соток под строительство объектов торгового и бытового назначения, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Реализация подобных объектов позволяет предпринимателям воплотить крупные коммерческие проекты, а также способствует развитию торгово-бытовой инфраструктуры города», - рассказал он.
Сейчас на торги выставлен земельный участок под строительство торгового центра в Южном Бутове, а также участок для строительства гаражного комплекса с коммерческими помещениями в Новогирееве, отметил Щербаков. По его словам, помимо парковки и хранения автомобилей, часть площади здания может использоваться под офисы, магазины, химчистки, медицинские центры, фитнес-клубы.
Сообщается, что торги по аренде пройдут 1 ноября в форме аукциона на электронной площадке «Росэлторг», подать заявки на участие инвесторы и предприниматели могут до 28 октября.
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