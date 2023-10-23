Москва выставила на торги два павильона и киоск под кафе в парке «Фили»

Столичные власти выставили на торги два павильона и киоск под кафе в парке «Фили», сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«На городские аукционы выставлены нестационарные торговые объекты – киоск площадью девять квадратных метров и два павильона по 115 квадратных метров каждый», - отметил Щербаков.

С победителями торгов будут подписаны договоры на право осуществления торговой деятельности, заявки на участие в аукционах принимаются до 24 ноября.

Киоск находится на главной аллее, возле центрального входа в парк. Один из павильонов расположен на набережной, и оснащен летней верандой площадью 135 квадратных метров с видом на Москву-реку. Второй павильон находится на улице Большая Филевская, дом 22, строение 13. Там можно установить веранду площадью 47 квадратных метров.

Онлайн-аукционы пройдут 29 ноября на электронной торговой площадке «Росэлторг».



