Москва выставила на торги дом купеческой усадьбы в Таганском районе
О том, что продаёт и закупает Москва.
На торги выставлен главный дом купеческой усадьбы на Воронцовской улице в Таганском районе. В нём можно будет разместить офисы, вести торговую деятельность или использовать для иных целей.
Как отметил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, здание реализуется в рамках программы «1 рубль за 1 квадратный метр», так как это объект культурного наследия регионального значения.
Так, договор аренды с победителем аукциона будет заключён сроком на 49 лет. Начальная стоимость арендной платы за лот — 10 с половиной миллионов рублей в год. Подать заявки на участие нужно до 21 марта. Все подробности на столичном инвестиционном портале.
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