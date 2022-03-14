Москва выставила на торги дом купеческой усадьбы в Таганском районе

На торги выставлен главный дом купеческой усадьбы на Воронцовской улице в Таганском районе. В нём можно будет разместить офисы, вести торговую деятельность или использовать для иных целей.

Как отметил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, здание реализуется в рамках программы «1 рубль за 1 квадратный метр», так как это объект культурного наследия регионального значения.

Так, договор аренды с победителем аукциона будет заключён сроком на 49 лет. Начальная стоимость арендной платы за лот — 10 с половиной миллионов рублей в год. Подать заявки на участие нужно до 21 марта. Все подробности на столичном инвестиционном портале.

