Москва выставила на торги 38 кладовок в Кунцеве

Город выставил на торги 38 кладовок в многоквартирном доме в Кунцеве, на Ярцевской улице. Они находятся в зоне подземного паркинга, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Кладовки представляют собой небольшие помещения, огороженные металлической сеткой, площадью от 3-х до 8-ми квадратных метров. В них можно хранить, например, сезонные вещи, инструменты или спортинвентарь. Торги пройдут в марте – апреле на электронной торговой площадке «Росэлторг». Заявочные кампании завершатся в период с 3 по 31 марта.

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ФОТО: investmoscow.ru
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