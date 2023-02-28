Москва выставила на торги 38 кладовок в Кунцеве
Город выставил на торги 38 кладовок в многоквартирном доме в Кунцеве, на Ярцевской улице. Они находятся в зоне подземного паркинга, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Кладовки представляют собой небольшие помещения, огороженные металлической сеткой, площадью от 3-х до 8-ми квадратных метров. В них можно хранить, например, сезонные вещи, инструменты или спортинвентарь. Торги пройдут в марте – апреле на электронной торговой площадке «Росэлторг». Заявочные кампании завершатся в период с 3 по 31 марта.
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