Москва выставила на продажу пять участков под индивидуальное жилищное строительство в ТиНАО
Москва выставила на продажу пять земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в поселениях Новофедоровское и Первомайское, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, на участках площадью от 16 до 18 соток будущие собственники смогут возвести жилые дома, гаражи, выращивать овощи и фрукты, прием заявок завершится 19 сентября,
«ТиНАО – активно развивающиеся округа Москвы, которые сохраняют комфорт пригорода и преимущества мегаполиса. Приобретение участков под строительство частных домов в этой части города позволяет вести размеренную жизнь в границах столицы», - сказал он.
На самом большом участке в деревне Конюшково можно будет построить дом площадью до 723,2 квадратного метра, деревня находится в четырех километрах от Калужского шоссе. Остальные объекты представлены в деревне Руднево - в пяти километрах от Киевского шоссе.
Сообщается также, что дома не могут быть выше трех этажей, для круглогодичного проживания в них должны быть установлены центральные или автономные инженерные коммуникации.
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