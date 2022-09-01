Москва выставила на продажу 148 парковочных мест

Москва выставила на продажу 148 машино-мест, расположенных на наземных и подземных паркингах в Южном округе. Онлайн-аукционы состоятся в сентябре и октябре, заявил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Площадь предлагаемых объектов варьируется от 12,4 до 21,9 квадратного метра. Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 8 по 28 сентября», – уточнил он.

На улице Красного Маяка доступны 96 лотов средней площадью 15,5 квадратного метра. Еще 25 лотов площадью от 12,4 до 16,4 квадратного метра находятся во 2-м Павелецком проезде, а на Воронежской улице предлагается 19 объектов, площадь которых варьируется от 13,5 до 17,4 «квадратов».

Еще восемь объектов можно приобрести на подземной стоянке в Булатниковском проезде. Там представлены места площадью от 15,2 до 21,9 квадратного метра.

Для участия в аукционах нужна регистрация на торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

О других предложениях от города можно узнать на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Там же публикуется лотовая документация и правила проведения городских аукционов. Сейчас на ресурсе представлено 1,9 тысячи машино-мест.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

