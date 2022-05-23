Москва сдаст в аренду два участка под культурно-досуговые центры

Москва выставила на торги два участка под капитальное строительство культурно-досуговых центров на юге и юго-западе города. Их общая площадь составит 39,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Щербаков.

«Москва регулярно реализует на торгах городское имущество под ведение бизнеса – земли различного назначения, здания и нежилые помещения. Сегодня город предлагает земельные участки на Каширском и Варшавском шоссе. Площадь и функциональное назначение лотов позволят инвесторам реализовать масштабные проекты по созданию развлекательных, культурно-досуговых и торговых центров. Принять участие в открытых аукционах могут предприниматели и физические лица», — отметил он.

На предлагаемых земельных участках смогут появиться музеи, галереи, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, театры, а также кафе и рестораны, спортивные комплексы и парковки. Щербаков добавил, что объекты культурно-досугового назначения являются важной частью формирования социальной инфраструктуры районов города.

Заявки город принимает до 10 июня, аукционы пройдут 15 июня.

Первый лот площадью 142 сотки расположен в районе Южное Бутово на Варшавском шоссе. Градостроительным планом допускается строительство на нем капитального здания высотой до 25 метров и площадью до 18,5 тысячи квадратных метров. Предполагается, что это будет четырехэтажный культурный центр. Срок аренды участка — семь лет и четыре месяца.

Второй объект находится в районе Орехово-Борисово Южное на Каширском шоссе. Он сдается на восемь лет и восемь месяцев. Площадь участка — 9,6 тысячи квадратных метров. Арендатор сможет построить здесь многофункциональный центр высотой до семи этажей и площадью порядка 21 тысячи квадратных метров.

После того, как строительство будет завершено, объекты перейдут инвесторам в собственность.

