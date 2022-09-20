Москва сдаст в аренду четыре участка под открытие торгово-бытовых объектов

В ТиНАО и Зеленограде на торги выставлены четыре земельных участка общей площадью 82 сотки под строительство капитальных объектов торгово-бытовой инфраструктуры, на них можно будет возвести здания в 4,8 тысячи «квадратов». Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

По его словам, предприниматели и инвесторы смогут подать заявку до 23 сентября, а электронные аукционы пройдут 27 сентября на торговой площадке «Росэлторг». Щербаков отметил, что на земельных участках можно будет возвести торговые центры, магазины, ремонтные мастерские, ателье, парикмахерские и химчистки. Он также указал, что участки находятся в районах частной жилой застройки, а арендная ставка за объекты начинается от 36 тысяч рублей в год.

Так, среди представленных участков два подойдут под возведение небольших ТЦ, их площади составляют 34 и 32 сотки, здания на них можно построить в 1,5 и 2,2 тысячи «квадратов». Лоты находятся в поселке Малино и в деревне Голохвастово, срок их аренды составляет четыре года и 10 месяцев. Еще два небольших участка можно будет взять в аренду на 2,5 года в селе Сальково и поселке ЛМС. Их площадь достигает 7,7 и 8 соток, а метраж построек не будет превышать 539 и 480 «квадратов». При этом площадь участков, которая не используется под застройку, может быть использована для парковки для посетителей.

Отмечается, что после окончания строительства и выполнения условий договоров торговые объекты будут переданы в собственность арендаторов, а они в свою очередь смогут воспользоваться правом на приобретение земельных участков.

