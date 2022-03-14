Москва продаст через аукцион здание с земельным участком в САО

О том, что продаёт и закупает Москва 

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого здания с земельным участком в Северном административном округе столицы.

Объект площадью почти 260 (259,8) квадратных метров с участком площадью 196 квадратных метров находится в районе Аэропорт по адресу: улица Нижняя Масловка, дом 19, строение 4.

Начальная цена единого лота – тридцать четыре миллиона триста тысяч рублей. Приём заявок до 31 марта. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Инвестиционный портал города Москвы / investmoscow.ru
ТЕГИ:Департамент По Конкурентной Политике
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры