Москва продаст через аукцион здание с земельным участком в САО
О том, что продаёт и закупает Москва
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого здания с земельным участком в Северном административном округе столицы.
Объект площадью почти 260 (259,8) квадратных метров с участком площадью 196 квадратных метров находится в районе Аэропорт по адресу: улица Нижняя Масловка, дом 19, строение 4.
Начальная цена единого лота – тридцать четыре миллиона триста тысяч рублей. Приём заявок до 31 марта. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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