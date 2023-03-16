Москва предложит бизнесу семь помещений в новостройках на юге города

Новые возможности для столичных предпринимателей. Город выставил на торги семь коммерческих помещений в новостройке на улице Борисовские Пруды. Все объекты имеют отдельные входы и панорамное остекление. Как отметил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, помещения на первых этажах новостроек востребованы у предпринимателей за счет быстрой окупаемости. Кроме того, бизнес в развивающихся районах помогает формировать инфраструктуру. Там можно открыть кафе, мини-маркеты, салоны красоты, строительные магазины, пункты выдачи товаров и другие заведения, которые обеспечивают потребности новоселов. Заявки принимаются до 17 апреля, аукционы пройдут 25 числа на электронной площадке «Росэлторг».

