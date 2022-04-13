Москва предложила предпринимателям приобрести 32 нежилых помещения

Город выставил на продажу более 30 нежилых помещений свободного назначения. Будущие собственники смогут использовать их в любых коммерческих целях – чаще всего предприниматели открывают в таких помещениях магазины, кафе, салоны красоты и офисы.

Подать заявку на участие можно в апреле и мае, торги пройдут в мае в форме электронного аукциона. Их организатором выступит департамент города Москвы по конкурентной политике, входящий в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Москва предоставляет на торгах широкий выбор городского имущества. Это дает предпринимателям возможность подобрать подходящий для них объект по площади, местоположению и цене. Только за первый квартал 2022 года у города приобрели 252 нежилых помещения. В настоящее время на аукцион выставлено 32 объекта в девяти округах столицы, больше всего – семь лотов – на севере Москвы», – рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

На востоке и юго-востоке представлено по пять лотов. По четыре – в центре и на юго-западе столицы. На юге, северо-востоке и западе предлагается по два объекта, еще один на северо-западе.

Общая площадь объектов составляет 5,1 тысячи квадратных метров. Метраж лотов варьируется от 27,5 до 842 квадратных метров. Самое маленькое помещение расположено в районе Вешняки на востоке Москвы, а самый большой и дорогой объект – в том же округе города в районе Перово.

Почти половина помещений расположена на первых этажах жилых многоквартирных домов и нежилых зданий. У большинства объектов есть отдельный вход, у части вход осуществляется через места общего пользования либо помещения имеют по два входа.

Город регулярно выставляет на торги объекты недвижимости в разных районах. Ознакомиться с документацией, узнать о датах начала и окончания приема заявок и проведении аукциона можно на столичном Инвестиционном портале в разделе «Имущество от города».

Приобретение недвижимости напрямую у города имеет ряд преимуществ, в их числе чистота и прозрачность сделки. Столица продает помещения без посредников, право собственности переходит сразу от продавца к покупателю, что исключает любые спекуляции.

В рамках работы по повышению устойчивости экономики города правительство Москвы усилило поддержку бизнес-сообщества и запустило комплекс антикризисных мер. Для предпринимателей ввели программы льготного кредитования и программы по локализации производств на территории города на выгодных условиях. Кроме того, увеличили финансовую и производственную поддержку бизнеса, ориентированного на импортозамещение. Вся информация об антикризисных мерах поддержки бизнеса находится на сайте Центра поддержки экономики Москвы.

